Thông tin giá theo USD của Launch On Pump (LAUNCH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.57% Biến động giá (1D) -8.34% Biến động giá (7 ngày) -0.92% Biến động giá (7 ngày) -0.92%

Giá thời gian thực của Launch On Pump (LAUNCH) là --. Trong 24 giờ qua, LAUNCH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LAUNCH là $ 0.00444, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAUNCH đã biến động +0.57% trong 1 giờ qua, -8.34% trong 24 giờ và -0.92% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Launch On Pump (LAUNCH)

Vốn hóa thị trường $ 113.17K$ 113.17K $ 113.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 113.17K$ 113.17K $ 113.17K Nguồn cung lưu thông 999.89M 999.89M 999.89M Tổng cung 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Vốn hoá thị trường hiện tại của Launch On Pump là $ 113.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LAUNCH là 999.89M, với tổng nguồn cung là 999889454.83. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.17K.