Giá Imaginary Ones hôm nay

Giá Imaginary Ones (BUBBLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BUBBLE sang USD là $ 0 mỗi BUBBLE.

Imaginary Ones hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 821,093, với nguồn cung lưu hành 1.39B BUBBLE. Trong vòng 24 giờ qua, BUBBLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0164419, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUBBLE biến động -0.01% trong giờ qua và +2.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Imaginary Ones (BUBBLE)

Vốn hóa thị trường $ 821.09K$ 821.09K $ 821.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 821.09K$ 821.09K $ 821.09K Nguồn cung lưu thông 1.39B 1.39B 1.39B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Imaginary Ones là $ 821.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUBBLE là 1.39B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 821.09K.