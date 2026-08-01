Giá IdOS hôm nay

Giá IdOS (IDOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00432134, biến động 0.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IDOS sang USD là $ 0.00432134 mỗi IDOS.

IdOS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,224,712, với nguồn cung lưu hành 283.41M IDOS. Trong vòng 24 giờ qua, IDOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00424367 (thấp) đến $ 0.00476794 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04023862, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00424367.

Về hiệu suất ngắn hạn, IDOS biến động -0.16% trong giờ qua và -9.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.87K.

Thông tin thị trường IdOS (IDOS)

Vốn hóa thị trường $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Khối lượng (24H) $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Nguồn cung lưu thông 283.41M 283.41M 283.41M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của IdOS là $ 1.22M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.87K. Nguồn cung lưu hành của IDOS là 283.41M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.32M.