Trong số các token Định danh phi tập trung (DID) được theo dõi trên MEXC, BAAS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 35.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.