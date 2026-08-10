Giá IDLE Protocol hôm nay

Giá IDLE Protocol (IDLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 22.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IDLE sang USD là $ 0 mỗi IDLE.

IDLE Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 90,414, với nguồn cung lưu hành 894.45M IDLE. Trong vòng 24 giờ qua, IDLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00183869, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IDLE biến động -1.66% trong giờ qua và -22.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.60K.

Thông tin thị trường IDLE Protocol (IDLE)

Vốn hóa thị trường $ 90.41K$ 90.41K $ 90.41K Khối lượng (24H) $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 90.41K$ 90.41K $ 90.41K Nguồn cung lưu thông 894.45M 894.45M 894.45M Tổng cung 894,449,703.480875 894,449,703.480875 894,449,703.480875

Vốn hoá thị trường hiện tại của IDLE Protocol là $ 90.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.60K. Nguồn cung lưu hành của IDLE là 894.45M, với tổng nguồn cung là 894449703.480875. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 90.41K.