Thông tin giá theo USD của Hyperwave HLP (HWHLP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.028 Cao nhất 24H $ 1.035 ATH $ 1.045 Giá thấp nhất $ 0.967762 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -0.03% Biến động giá (7 ngày) -0.06%

Giá thời gian thực của Hyperwave HLP (HWHLP) là $1.031. Trong 24 giờ qua, HWHLP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.028 và cao nhất là $ 1.035, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HWHLP là $ 1.045, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.967762.

Về hiệu suất ngắn hạn, HWHLP đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -0.03% trong 24 giờ và -0.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hyperwave HLP (HWHLP)

Vốn hóa thị trường $ 11.63M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 11.63M Nguồn cung lưu thông 11.28M Tổng cung 11,279,877.028132

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hyperwave HLP là $ 11.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HWHLP là 11.28M, với tổng nguồn cung là 11279877.028132. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 11.63M.