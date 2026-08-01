Giá HYBR hôm nay

Giá HYBR (HYBR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HYBR sang USD là $ 0 mỗi HYBR.

HYBR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 119,929, với nguồn cung lưu hành 217.86M HYBR. Trong vòng 24 giờ qua, HYBR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0017141, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYBR biến động -0.01% trong giờ qua và +5.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 891.94.

Thông tin thị trường HYBR (HYBR)

Vốn hóa thị trường $ 119.93K$ 119.93K $ 119.93K Khối lượng (24H) $ 891.94$ 891.94 $ 891.94 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Nguồn cung lưu thông 217.86M 217.86M 217.86M Tổng cung 1,952,336,214.968838 1,952,336,214.968838 1,952,336,214.968838

Vốn hoá thị trường hiện tại của HYBR là $ 119.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 891.94. Nguồn cung lưu hành của HYBR là 217.86M, với tổng nguồn cung là 1952336214.968838. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.07M.