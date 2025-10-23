Thông tin giá theo USD của HERMES (HERMES)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01960026 Cao nhất 24H $ 0.02165322 ATH $ 0.18065 Giá thấp nhất $ 0.01960026 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -9.08% Biến động giá (7 ngày) -41.56%

Giá thời gian thực của HERMES (HERMES) là $0.01963514. Trong 24 giờ qua, HERMES được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01960026 và cao nhất là $ 0.02165322, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HERMES là $ 0.18065, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01960026.

Về hiệu suất ngắn hạn, HERMES đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -9.08% trong 24 giờ và -41.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HERMES (HERMES)

Vốn hóa thị trường $ 377.61K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 377.61K Nguồn cung lưu thông 19.23M Tổng cung 19,231,371.54556538

Vốn hoá thị trường hiện tại của HERMES là $ 377.61K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HERMES là 19.23M, với tổng nguồn cung là 19231371.54556538. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 377.61K.