Giá GREENBOW hôm nay

Giá GREENBOW (GREENBOW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GREENBOW sang USD là $ 0 mỗi GREENBOW.

GREENBOW hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 21,545, với nguồn cung lưu hành 1.00B GREENBOW. Trong vòng 24 giờ qua, GREENBOW được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GREENBOW biến động -- trong giờ qua và -3.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường GREENBOW (GREENBOW)

Vốn hóa thị trường $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GREENBOW là $ 21.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GREENBOW là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 21.55K.