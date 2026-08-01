Giá Gittensor hôm nay

Giá Gittensor (SN74) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.794107, biến động 3.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN74 sang USD là $ 0.794107 mỗi SN74.

Gittensor hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,569,731, với nguồn cung lưu hành 4.50M SN74. Trong vòng 24 giờ qua, SN74 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.762577 (thấp) đến $ 0.80414 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.72, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01147608.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN74 biến động +0.04% trong giờ qua và -7.44% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 8.77K.

Thông tin thị trường Gittensor (SN74)

Vốn hóa thị trường $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Khối lượng (24H) $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Nguồn cung lưu thông 4.50M 4.50M 4.50M Tổng cung 4,495,203.936667924 4,495,203.936667924 4,495,203.936667924

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gittensor là $ 3.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 8.77K. Nguồn cung lưu hành của SN74 là 4.50M, với tổng nguồn cung là 4495203.936667924. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.57M.