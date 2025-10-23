Thông tin giá theo USD của Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.82% Biến động giá (1D) -36.17% Biến động giá (7 ngày) -30.30% Biến động giá (7 ngày) -30.30%

Giá thời gian thực của Gap Tooth Lizard ($GAPPY) là --. Trong 24 giờ qua, $GAPPY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $GAPPY là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $GAPPY đã biến động +2.82% trong 1 giờ qua, -36.17% trong 24 giờ và -30.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Vốn hóa thị trường $ 596.63K$ 596.63K $ 596.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 596.63K$ 596.63K $ 596.63K Nguồn cung lưu thông 102.79B 102.79B 102.79B Tổng cung 102,786,801,551.6225 102,786,801,551.6225 102,786,801,551.6225

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gap Tooth Lizard là $ 596.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $GAPPY là 102.79B, với tổng nguồn cung là 102786801551.6225. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 596.63K.