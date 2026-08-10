Giá GALAXIS Token hôm nay

Giá GALAXIS Token (GALAXIS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GALAXIS sang USD là $ 0 mỗi GALAXIS.

GALAXIS Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,497, với nguồn cung lưu hành 1.70B GALAXIS. Trong vòng 24 giờ qua, GALAXIS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01940852, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GALAXIS biến động -- trong giờ qua và +2.35% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường GALAXIS Token (GALAXIS)

Vốn hóa thị trường $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 151.40K$ 151.40K $ 151.40K Nguồn cung lưu thông 1.70B 1.70B 1.70B Tổng cung 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GALAXIS Token là $ 38.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GALAXIS là 1.70B, với tổng nguồn cung là 6672726724.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 151.40K.