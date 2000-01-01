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Top token Hệ sinh thái Abstract theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Abstract. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,197
+0,10%
-1,10%
-0,19%
$ 5,39B
$ 40,78K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,00657
+0,81%
+4,43%
+5,58%
$ 413,06M
$ 35,08M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 65.196
-0,03%
0,00%
+2,02%
$ 225,68M
$ 61,00K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999817
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 111,74M
$ 1,41M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,002
-0,20%
+0,00%
+0,20%
$ 34,41M
$ 3,02M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0,0000001078
0,00%
-1,46%
-7,07%
$ 30,38M
$ 33,33B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,319628
0,00%
+0,04%
+17,55%
$ 17,07M
$ 282,86K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0,02008
+0,20%
+2,24%
+8,89%
$ 15,32M
$ 3,17M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0,0293
+0,69%
0,00%
+5,40%
$ 11,41M
$ 1,76M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0,001143
-0,09%
-0,35%
+4,57%
$ 2,06M
$ 45,34M
11
Abster
Abster
ABSTER
$ 0,00132724
-0,01%
+0,00%
+6,11%
$ 1,31M
$ 1,50K
12
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0,00283122
0,00%
--
-0,17%
$ 1,29M
$ 11,11
13
Froth
Froth
FROTH
$ 0,00097712
-0,33%
+0,03%
+0,21%
$ 956,60K
$ 340,18
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0,00059494
-0,32%
-0,09%
-26,14%
$ 589,70K
$ 2,98K
15
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0,02543926
-0,12%
+0,06%
-20,23%
$ 253,54K
$ 846,81
16
Polly
Polly
POLLY
$ 0,00024119
-0,05%
+0,05%
+15,24%
$ 241,45K
$ 860,19
17
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0,0012165
-0,21%
-0,00%
-2,01%
$ 210,20K
$ 374,80
18
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 1.975,88
-0,05%
-0,00%
+2,41%
$ 173,00K
$ 1,34K
19
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0,00018419
-0,20%
+0,01%
-6,20%
$ 150,81K
$ 290,05
20
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2,427E-5
0,00%
-0,30%
+0,37%
$ 121,34K
--
21
KONA
KONA
KONA
$ 6,97
+0,29%
+0,01%
-13,63%
$ 120,44K
$ 42,90
22
SMOL
SMOL
SMOL
$ 0,00013127
0,00%
-0,01%
+4,63%
$ 110,65K
$ 1,25
23
Aborean
Aborean
ABX
$ 0,00037384
-0,02%
-0,02%
-19,24%
$ 110,10K
$ 1,58K
24
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1,29E-6
+0,78%
-2,40%
+2,38%
$ 100,72K
--
25
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
$ 1,875E-5
0,00%
-3,40%
-3,10%
$ 93,74K
--
26
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8,384E-5
+0,85%
-0,50%
+2,31%
$ 83,87K
--
27
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5,747E-5
0,00%
-1,10%
-0,28%
$ 57,17K
--
28
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 5,255E-5
+0,86%
+3,80%
-41,73%
$ 52,10K
--
29
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 4,803E-5
0,00%
+3,30%
+2,89%
$ 47,61K
--
30
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2,77
-0,36%
+0,04%
+4,14%
$ 41,47K
$ 449,67
31
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
$ 2,269E-5
0,00%
+1,90%
+1,89%
$ 38,50K
--
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 3,167E-5
+5,74%
+5,70%
+3,90%
$ 31,38K
--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2,788E-5
+1,94%
+5,70%
+6,29%
$ 27,65K
--
34
Boost
Boost
BOOST
$ 3,78E-5
-0,40%
+4,90%
+22,37%
$ 23,38K
--
35
Gugo
Gugo
GUGO
$ 2,191E-5
0,00%
-0,60%
+0,32%
$ 21,70K
--
36
Peengu
Peengu
PEENGU
$ 2,151E-5
0,00%
+1,60%
+1,13%
$ 21,21K
--
37
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
$ 2,012E-5
0,00%
-5,20%
-11,52%
$ 19,96K
--
38
Grow
Grow
$GROW
$ 1,58085E-7
0,00%
-3,30%
-1,05%
$ 15,81K
--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
$ 1,136E-5
0,00%
-11,50%
-10,83%
$ 11,25K
--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1,037E-5
0,00%
+0,90%
-13,87%
$ 10,27K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Abstract là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Abstract đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 40 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.26B.
Token Hệ sinh thái Abstract nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Abstract được theo dõi trên MEXC, PLANB đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 5.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Abstract trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 40 token Hệ sinh thái Abstract, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Abstract phổ biến bao gồm LINK, PENGU, GTBTC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Abstract là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Abstract là khoảng $6.26B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Abstract, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.