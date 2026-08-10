Giá Ethresearchbot hôm nay

Giá Ethresearchbot (ETHR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.72% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETHR sang USD là $ 0 mỗi ETHR.

Ethresearchbot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 56,525, với nguồn cung lưu hành 94.98B ETHR. Trong vòng 24 giờ qua, ETHR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETHR biến động +0.07% trong giờ qua và +6.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ethresearchbot (ETHR)

Vốn hóa thị trường $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56.53K$ 56.53K $ 56.53K Nguồn cung lưu thông 94.98B 94.98B 94.98B Tổng cung 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ethresearchbot là $ 56.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ETHR là 94.98B, với tổng nguồn cung là 94979395397.71475. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56.53K.