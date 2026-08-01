Giá eSui Dollar hôm nay

Giá eSui Dollar (SUIUSDE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.999278, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUIUSDE sang USD là $ 0.999278 mỗi SUIUSDE.

eSui Dollar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,086,802, với nguồn cung lưu hành 13.10M SUIUSDE. Trong vòng 24 giờ qua, SUIUSDE được giao dịch trong khoảng từ $ 0.998949 (thấp) đến $ 0.999529 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.062, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.978642.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUIUSDE biến động +0.00% trong giờ qua và +0.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 14.54K.

Thông tin thị trường eSui Dollar (SUIUSDE)

Vốn hóa thị trường $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M Khối lượng (24H) $ 14.54K$ 14.54K $ 14.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.09M$ 13.09M $ 13.09M Nguồn cung lưu thông 13.10M 13.10M 13.10M Tổng cung 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

Vốn hoá thị trường hiện tại của eSui Dollar là $ 13.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.54K. Nguồn cung lưu hành của SUIUSDE là 13.10M, với tổng nguồn cung là 13096208.621346. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.09M.