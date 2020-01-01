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Top token Đô la tổng hợp theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Đô la tổng hợp. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.04%
+0.01%
$ 1.30B
$ 92.53K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999307
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 174.13M
$ 196.19K
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.997521
-0.18%
-0.00%
-0.17%
$ 99.75M
$ 337.85K
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999473
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 61.06M
$ 1.33M
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.690966
+0.07%
+0.00%
-2.36%
$ 28.42M
$ 2.82M
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999362
+0.02%
0.00%
-0.02%
$ 13.09M
$ 16.16K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
-0.02%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
-0.03%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 724.54K
--
11
BitFi USD
BitFi USD
BFUSD
$ 0.985638
0.00%
--
+0.59%
$ 683.23K
$ 20.11
12
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
-15.14%
$ 643.55K
$ 3.29
13
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
14
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1.0001
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 116.96K

Câu hỏi thường gặp

Token Đô la tổng hợp là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Đô la tổng hợp đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 14 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $6.18B.
Token Đô la tổng hợp nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Đô la tổng hợp được theo dõi trên MEXC, USDF đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.04% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Đô la tổng hợp trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 14 token Đô la tổng hợp, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Đô la tổng hợp phổ biến bao gồm USDE, USDF, USDAI. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Đô la tổng hợp là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Đô la tổng hợp là khoảng $6.18B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Đô la tổng hợp, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.