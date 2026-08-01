Giá dotmoovs hôm nay

Giá dotmoovs (MOOV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOOV sang USD là $ 0 mỗi MOOV.

dotmoovs hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 238,816, với nguồn cung lưu hành 1.00B MOOV. Trong vòng 24 giờ qua, MOOV được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.096391, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOOV biến động -0.36% trong giờ qua và +2.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.37K.

Thông tin thị trường dotmoovs (MOOV)

Vốn hóa thị trường $ 238.82K$ 238.82K $ 238.82K Khối lượng (24H) $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 238.82K$ 238.82K $ 238.82K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của dotmoovs là $ 238.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.37K. Nguồn cung lưu hành của MOOV là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 238.82K.