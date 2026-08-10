Giá Distorted Face hôm nay

Giá Distorted Face (DISTORTED) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DISTORTED sang USD là $ 0 mỗi DISTORTED.

Distorted Face hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,865.09, với nguồn cung lưu hành 999.48M DISTORTED. Trong vòng 24 giờ qua, DISTORTED được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0060108, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DISTORTED biến động +0.29% trong giờ qua và -3.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Distorted Face (DISTORTED)

Vốn hóa thị trường $ 16.87K$ 16.87K $ 16.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.87K$ 16.87K $ 16.87K Nguồn cung lưu thông 999.48M 999.48M 999.48M Tổng cung 999,481,009.470867 999,481,009.470867 999,481,009.470867

Vốn hoá thị trường hiện tại của Distorted Face là $ 16.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DISTORTED là 999.48M, với tổng nguồn cung là 999481009.470867. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.87K.