Thông tin giá theo USD của DickStrategy (DICKSTR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00121873 $ 0.00121873 $ 0.00121873 Thấp nhất 24H $ 0.00136056 $ 0.00136056 $ 0.00136056 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00121873$ 0.00121873 $ 0.00121873 Cao nhất 24H $ 0.00136056$ 0.00136056 $ 0.00136056 ATH $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -8.10% Biến động giá (7 ngày) -29.04% Biến động giá (7 ngày) -29.04%

Giá thời gian thực của DickStrategy (DICKSTR) là $0.00124641. Trong 24 giờ qua, DICKSTR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00121873 và cao nhất là $ 0.00136056, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DICKSTR là $ 0.01084287, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DICKSTR đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -8.10% trong 24 giờ và -29.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DickStrategy (DICKSTR)

Vốn hóa thị trường $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Nguồn cung lưu thông 943.18M 943.18M 943.18M Tổng cung 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133

Vốn hoá thị trường hiện tại của DickStrategy là $ 1.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DICKSTR là 943.18M, với tổng nguồn cung là 943182049.2997133. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.18M.