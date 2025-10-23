Thông tin giá theo USD của Dialectic USD Vault (DUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Thấp nhất 24H $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Cao nhất 24H $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 ATH $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Giá thấp nhất $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.05% Biến động giá (7 ngày) +0.05%

Giá thời gian thực của Dialectic USD Vault (DUSD) là $1.003. Trong 24 giờ qua, DUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.002 và cao nhất là $ 1.004, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DUSD là $ 1.006, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.999002.

Về hiệu suất ngắn hạn, DUSD đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +0.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dialectic USD Vault (DUSD)

Vốn hóa thị trường $ 40.14M$ 40.14M $ 40.14M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.14M$ 40.14M $ 40.14M Nguồn cung lưu thông 40.00M 40.00M 40.00M Tổng cung 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342 39,999,999.05189342

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dialectic USD Vault là $ 40.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DUSD là 40.00M, với tổng nguồn cung là 39999999.05189342. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.14M.