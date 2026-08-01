Giá DERP hôm nay

Giá DERP (DERP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 34.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DERP sang USD là $ 0 mỗi DERP.

DERP hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 639,538, với nguồn cung lưu hành 696.71M DERP. Trong vòng 24 giờ qua, DERP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00156886 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00243099, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DERP biến động +0.72% trong giờ qua và -39.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 812.17K.

Thông tin thị trường DERP (DERP)

Vốn hóa thị trường $ 639.54K$ 639.54K $ 639.54K Khối lượng (24H) $ 812.17K$ 812.17K $ 812.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Nguồn cung lưu thông 696.71M 696.71M 696.71M Tổng cung 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DERP là $ 639.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 812.17K. Nguồn cung lưu hành của DERP là 696.71M, với tổng nguồn cung là 4444000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.02M.