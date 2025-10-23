Thông tin giá theo USD của CV3 (CV3AI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) -6.18% Biến động giá (7 ngày) +4.77% Biến động giá (7 ngày) +4.77%

Giá thời gian thực của CV3 (CV3AI) là --. Trong 24 giờ qua, CV3AI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CV3AI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CV3AI đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, -6.18% trong 24 giờ và +4.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường CV3 (CV3AI)

Vốn hóa thị trường $ 125.74K$ 125.74K $ 125.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 125.74K$ 125.74K $ 125.74K Nguồn cung lưu thông 990.00M 990.00M 990.00M Tổng cung 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CV3 là $ 125.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CV3AI là 990.00M, với tổng nguồn cung là 990000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 125.74K.