Tokenomics & phân tích giá CV3 (CV3AI)
Thông tin CV3 (CV3AI)
🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.
It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.
🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.
Enhances your résumé using AI to better match each role.
Scores and ranks jobs by match quality.
Applies on your behalf (with approval).
Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.
Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring
Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest
Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs
1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé
🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.
Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.
Generates shortlists of matched, verified résumés.
Automates outreach and applicant tracking.
Prevents fraud with on-chain résumé authentication.
Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation
Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent
Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust
Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients
🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:
Tamper-proof work history
AI-generated trust scores
Resume + job matching audits
Decentralized professional identity
💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)
Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)
Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification
Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy
Tokenomics của CV3 (CV3AI): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của CV3 (CV3AI) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token CV3AI tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token CV3AI có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của CV3AI, hãy khám phá giá token CV3AI theo thời gian thực!
Dự đoán giá CV3AI
Bạn muốn biết xu hướng của CV3AI? Trang dự đoán giá CV3AI của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật