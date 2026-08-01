Giá CrypTok hôm nay

Giá CrypTok (CRYPTOK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CRYPTOK sang USD là $ 0 mỗi CRYPTOK.

CrypTok hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 112,669, với nguồn cung lưu hành 1.30B CRYPTOK. Trong vòng 24 giờ qua, CRYPTOK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CRYPTOK biến động -0.35% trong giờ qua và +54.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường CrypTok (CRYPTOK)

Vốn hóa thị trường $ 112.67K$ 112.67K $ 112.67K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 112.67K$ 112.67K $ 112.67K Nguồn cung lưu thông 1.30B 1.30B 1.30B Tổng cung 1,300,499,858.107978 1,300,499,858.107978 1,300,499,858.107978

Vốn hoá thị trường hiện tại của CrypTok là $ 112.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CRYPTOK là 1.30B, với tổng nguồn cung là 1300499858.107978. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 112.67K.