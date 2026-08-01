Giá CryptoCart hôm nay

Giá CryptoCart (CART) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.15227, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CART sang USD là $ 0.15227 mỗi CART.

CryptoCart hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 141,665, với nguồn cung lưu hành 930.36K CART. Trong vòng 24 giờ qua, CART được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 27.07, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01512241.

Về hiệu suất ngắn hạn, CART biến động -- trong giờ qua và +2.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 420.65.

Thông tin thị trường CryptoCart (CART)

Vốn hóa thị trường $ 141.67K$ 141.67K $ 141.67K Khối lượng (24H) $ 420.65$ 420.65 $ 420.65 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 152.27K$ 152.27K $ 152.27K Nguồn cung lưu thông 930.36K 930.36K 930.36K Tổng cung 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CryptoCart là $ 141.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 420.65. Nguồn cung lưu hành của CART là 930.36K, với tổng nguồn cung là 1000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 152.27K.