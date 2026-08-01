Giá Common hôm nay

Giá Common (COMMON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá COMMON sang USD là $ 0 mỗi COMMON.

Common hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 226,427, với nguồn cung lưu hành 3.04B COMMON. Trong vòng 24 giờ qua, COMMON được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03666064, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, COMMON biến động +0.12% trong giờ qua và +4.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Common (COMMON)

Vốn hóa thị trường $ 226.43K$ 226.43K $ 226.43K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 744.16K$ 744.16K $ 744.16K Nguồn cung lưu thông 3.04B 3.04B 3.04B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Common là $ 226.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của COMMON là 3.04B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 744.16K.