Giá Clawvatar hôm nay

Giá Clawvatar (CLAWVATAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAWVATAR sang USD là $ 0 mỗi CLAWVATAR.

Clawvatar hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,830, với nguồn cung lưu hành 100.00B CLAWVATAR. Trong vòng 24 giờ qua, CLAWVATAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAWVATAR biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Clawvatar (CLAWVATAR)

Vốn hóa thị trường $ 28.83K$ 28.83K $ 28.83K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.83K$ 28.83K $ 28.83K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Clawvatar là $ 28.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAWVATAR là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.83K.