Giá CHAD Token hôm nay

Giá CHAD Token (CHAD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHAD sang USD là $ 0 mỗi CHAD.

CHAD Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 93,741, với nguồn cung lưu hành 5.00B CHAD. Trong vòng 24 giờ qua, CHAD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHAD biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường CHAD Token (CHAD)

Vốn hóa thị trường $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 93.74K$ 93.74K $ 93.74K Nguồn cung lưu thông 5.00B 5.00B 5.00B Tổng cung 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của CHAD Token là $ 93.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHAD là 5.00B, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 93.74K.