Thông tin giá theo USD của catty (CATTY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000963 $ 0.0000963 $ 0.0000963 Thấp nhất 24H $ 0.00009655 $ 0.00009655 $ 0.00009655 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0000963$ 0.0000963 $ 0.0000963 Cao nhất 24H $ 0.00009655$ 0.00009655 $ 0.00009655 ATH $ 0.00063313$ 0.00063313 $ 0.00063313 Giá thấp nhất $ 0.00009142$ 0.00009142 $ 0.00009142 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.11% Biến động giá (7 ngày) -5.58% Biến động giá (7 ngày) -5.58%

Giá thời gian thực của catty (CATTY) là $0.0000963. Trong 24 giờ qua, CATTY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000963 và cao nhất là $ 0.00009655, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CATTY là $ 0.00063313, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00009142.

Về hiệu suất ngắn hạn, CATTY đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -0.11% trong 24 giờ và -5.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường catty (CATTY)

Vốn hóa thị trường $ 96.30K$ 96.30K $ 96.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 96.30K$ 96.30K $ 96.30K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,945,905.395332 999,945,905.395332 999,945,905.395332

Vốn hoá thị trường hiện tại của catty là $ 96.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CATTY là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999945905.395332. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 96.30K.