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Top token Tính khả dụng dữ liệu theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tính khả dụng dữ liệu. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6201
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3246
+0.19%
-1.50%
-4.64%
$ 296.86M
$ 710.93K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1773
+0.51%
+0.34%
-7.57%
$ 138.98M
$ 653.24K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.47512
+0.27%
+0.26%
-0.41%
$ 32.07M
$ 128.31K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.00207
0.00%
+1.02%
-5.69%
$ 8.02M
$ 25.80M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00258041
-0.10%
+0.03%
+2.33%
$ 2.49M
$ 124.56K
7
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002235
-0.04%
-3.65%
+19.21%
$ 2.00M
$ 24.70M
8
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018462
0.00%
-0.01%
-0.51%
$ 1.84M
$ 18.91
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01033981
0.00%
0.00%
+4.99%
$ 276.23K
$ 11.60K
10
BVM
BVM
BVM
$ 0.00041332
0.00%
-0.62%
-25.23%
$ 10.26K
$ 1.29
11
Unibase
Unibase
UB
$ 0.13671
+0.37%
+3.40%
-28.64%
--
$ 1.16M
12
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.023169
-0.13%
+7.34%
+6.07%
--
$ 3.44M

Câu hỏi thường gặp

Token Tính khả dụng dữ liệu là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tính khả dụng dữ liệu đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.58B.
Token Tính khả dụng dữ liệu nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tính khả dụng dữ liệu được theo dõi trên MEXC, Q đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 7.34% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tính khả dụng dữ liệu trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Tính khả dụng dữ liệu, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tính khả dụng dữ liệu phổ biến bao gồm NEAR, TIA, EIGEN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tính khả dụng dữ liệu là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tính khả dụng dữ liệu là khoảng $2.58B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tính khả dụng dữ liệu, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.