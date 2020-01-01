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Top token Stablecoin thuật toán theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Stablecoin thuật toán. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0005
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 10.58B
$ 58.49K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 1.36B
$ 2.81K
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.972495
-0.36%
--
+6.06%
$ 32.10M
$ 214.04
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 13.39M
$ 160.91K
5
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.946567
0.00%
0.00%
-0.64%
$ 9.78M
$ 22.93K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.421
0.00%
-10.84%
-20.57%
$ 8.99M
$ 80.99
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.982853
-0.65%
-0.00%
-2.30%
$ 3.96M
$ 13.19K
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.999354
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 3.60M
$ 136.11
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
0.00%
-0.86%
$ 1.70M
$ 2.90K
10
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 0.99158
-0.94%
+0.01%
-0.68%
$ 1.31M
$ 46.73K
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.002
0.00%
0.00%
0.00%
$ 298.10K
$ 33.48
13
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.910577
+0.08%
+0.00%
+1.21%
$ 81.36K
$ 47.21
14
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00612889
+0.18%
-0.00%
-0.45%
$ 46.78K
$ 371.80
15
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01643841
0.00%
--
+0.43%
$ 26.21K
$ 1.42
16
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031218
0.00%
--
+0.86%
$ 21.68K
$ 305.46
17
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.988
+0.05%
+0.10%
-1.68%
--
$ 54.77K

Câu hỏi thường gặp

Token Stablecoin thuật toán là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Stablecoin thuật toán đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $12.02B.
Token Stablecoin thuật toán nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Stablecoin thuật toán được theo dõi trên MEXC, USDM đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Stablecoin thuật toán trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Stablecoin thuật toán, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Stablecoin thuật toán phổ biến bao gồm USDS, USDD, HBD. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Stablecoin thuật toán là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Stablecoin thuật toán là khoảng $12.02B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Stablecoin thuật toán, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.