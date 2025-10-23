Thông tin giá theo USD của Hylo USD (HYUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.997392 Cao nhất 24H $ 1.001 ATH $ 1.003 Giá thấp nhất $ 0.986187 Biến động giá (1 giờ) +0.12% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) -0.02%

Giá thời gian thực của Hylo USD (HYUSD) là $0.999474. Trong 24 giờ qua, HYUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.997392 và cao nhất là $ 1.001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HYUSD là $ 1.003, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.986187.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYUSD đã biến động +0.12% trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và -0.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hylo USD (HYUSD)

Vốn hóa thị trường $ 27.67M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.67M Nguồn cung lưu thông 27.69M Tổng cung 27,688,073.501941

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hylo USD là $ 27.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HYUSD là 27.69M, với tổng nguồn cung là 27688073.501941. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.67M.