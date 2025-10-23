Thông tin giá theo USD của Dephaser JPY (JPYT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0064703 $ 0.0064703 $ 0.0064703 Thấp nhất 24H $ 0.00658651 $ 0.00658651 $ 0.00658651 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0064703$ 0.0064703 $ 0.0064703 Cao nhất 24H $ 0.00658651$ 0.00658651 $ 0.00658651 ATH $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 Giá thấp nhất $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 Biến động giá (1 giờ) -0.45% Biến động giá (1D) +0.24% Biến động giá (7 ngày) +0.04% Biến động giá (7 ngày) +0.04%

Giá thời gian thực của Dephaser JPY (JPYT) là $0.00654333. Trong 24 giờ qua, JPYT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0064703 và cao nhất là $ 0.00658651, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của JPYT là $ 0.00682267, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00631154.

Về hiệu suất ngắn hạn, JPYT đã biến động -0.45% trong 1 giờ qua, +0.24% trong 24 giờ và +0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dephaser JPY (JPYT)

Vốn hóa thị trường $ 165.93K$ 165.93K $ 165.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 165.93K$ 165.93K $ 165.93K Nguồn cung lưu thông 25.37M 25.37M 25.37M Tổng cung 25,368,673.156511 25,368,673.156511 25,368,673.156511

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dephaser JPY là $ 165.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của JPYT là 25.37M, với tổng nguồn cung là 25368673.156511. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 165.93K.