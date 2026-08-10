Giá Mento Philippine Peso hôm nay

Giá Mento Philippine Peso (PHPM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01643841, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PHPM sang USD là $ 0.01643841 mỗi PHPM.

Mento Philippine Peso hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26,214, với nguồn cung lưu hành 1.59M PHPM. Trong vòng 24 giờ qua, PHPM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01643733 (thấp) đến $ 0.0164397 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02810175, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00810846.

Về hiệu suất ngắn hạn, PHPM biến động -- trong giờ qua và +0.78% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.42.

Thông tin thị trường Mento Philippine Peso (PHPM)

Vốn hóa thị trường $ 26.21K$ 26.21K $ 26.21K Khối lượng (24H) $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.21K$ 26.21K $ 26.21K Nguồn cung lưu thông 1.59M 1.59M 1.59M Tổng cung 1,594,686.906908685 1,594,686.906908685 1,594,686.906908685

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mento Philippine Peso là $ 26.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.42. Nguồn cung lưu hành của PHPM là 1.59M, với tổng nguồn cung là 1594686.906908685. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.21K.