Giá Bumpy hôm nay

Giá Bumpy (BUMPY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 84.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BUMPY sang USD là $ 0 mỗi BUMPY.

Bumpy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,150.96, với nguồn cung lưu hành 999.56M BUMPY. Trong vòng 24 giờ qua, BUMPY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUMPY biến động +21.04% trong giờ qua và +189.79% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bumpy (BUMPY)

Vốn hóa thị trường $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.15K$ 19.15K $ 19.15K Nguồn cung lưu thông 999.56M 999.56M 999.56M Tổng cung 999,563,369.809777 999,563,369.809777 999,563,369.809777

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bumpy là $ 19.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUMPY là 999.56M, với tổng nguồn cung là 999563369.809777. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.15K.