Thông tin giá theo USD của BONGO CAT (BONGO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.30% Biến động giá (1D) -6.39% Biến động giá (7 ngày) +7.03% Biến động giá (7 ngày) +7.03%

Giá thời gian thực của BONGO CAT (BONGO) là --. Trong 24 giờ qua, BONGO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BONGO là $ 0.142768, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BONGO đã biến động -1.30% trong 1 giờ qua, -6.39% trong 24 giờ và +7.03% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BONGO CAT (BONGO)

Vốn hóa thị trường $ 113.63K$ 113.63K $ 113.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 113.63K$ 113.63K $ 113.63K Nguồn cung lưu thông 999.70M 999.70M 999.70M Tổng cung 999,695,236.6114461 999,695,236.6114461 999,695,236.6114461

Vốn hoá thị trường hiện tại của BONGO CAT là $ 113.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BONGO là 999.70M, với tổng nguồn cung là 999695236.6114461. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 113.63K.