Giá Bombie hôm nay

Giá Bombie (BOMB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOMB sang USD là $ 0 mỗi BOMB.

Bombie hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 95,113, với nguồn cung lưu hành 9.00B BOMB. Trong vòng 24 giờ qua, BOMB được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0043492, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOMB biến động -- trong giờ qua và -14.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bombie (BOMB)

Vốn hóa thị trường $ 95.11K$ 95.11K $ 95.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 105.68K$ 105.68K $ 105.68K Nguồn cung lưu thông 9.00B 9.00B 9.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bombie là $ 95.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOMB là 9.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 105.68K.