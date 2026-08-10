Giá Blocky hôm nay

Giá Blocky (BLOCKY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0035904, biến động 7.56% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BLOCKY sang USD là $ 0.0035904 mỗi BLOCKY.

Blocky hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 75,427, với nguồn cung lưu hành 21.00M BLOCKY. Trong vòng 24 giờ qua, BLOCKY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.002654 (thấp) đến $ 0.00374454 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01474664, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLOCKY biến động -0.43% trong giờ qua và +4.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.81K.

Thông tin thị trường Blocky (BLOCKY)

Vốn hóa thị trường $ 75.43K$ 75.43K $ 75.43K Khối lượng (24H) $ 2.81K$ 2.81K $ 2.81K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 75.43K$ 75.43K $ 75.43K Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Tổng cung 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553

Vốn hoá thị trường hiện tại của Blocky là $ 75.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.81K. Nguồn cung lưu hành của BLOCKY là 21.00M, với tổng nguồn cung là 20999914.7704553. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 75.43K.