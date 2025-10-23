Thông tin giá theo USD của BINANTS (BINANTS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00008636 $ 0.00008636 $ 0.00008636 Thấp nhất 24H $ 0.000089 $ 0.000089 $ 0.000089 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00008636$ 0.00008636 $ 0.00008636 Cao nhất 24H $ 0.000089$ 0.000089 $ 0.000089 ATH $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 Giá thấp nhất $ 0.00008378$ 0.00008378 $ 0.00008378 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +1.17% Biến động giá (7 ngày) -2.84% Biến động giá (7 ngày) -2.84%

Giá thời gian thực của BINANTS (BINANTS) là $0.00008802. Trong 24 giờ qua, BINANTS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00008636 và cao nhất là $ 0.000089, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BINANTS là $ 0.00034659, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00008378.

Về hiệu suất ngắn hạn, BINANTS đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.17% trong 24 giờ và -2.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BINANTS (BINANTS)

Vốn hóa thị trường $ 88.02K$ 88.02K $ 88.02K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 88.02K$ 88.02K $ 88.02K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BINANTS là $ 88.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BINANTS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 88.02K.