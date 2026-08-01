Giá BEBE hôm nay

Giá BEBE (BEBE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEBE sang USD là $ 0 mỗi BEBE.

BEBE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 123,928, với nguồn cung lưu hành 88.89T BEBE. Trong vòng 24 giờ qua, BEBE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEBE biến động -0.01% trong giờ qua và +0.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BEBE (BEBE)

Vốn hóa thị trường $ 123.93K$ 123.93K $ 123.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 123.93K$ 123.93K $ 123.93K Nguồn cung lưu thông 88.89T 88.89T 88.89T Tổng cung 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BEBE là $ 123.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEBE là 88.89T, với tổng nguồn cung là 88888888888888.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 123.93K.