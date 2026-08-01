Giá BarnBridge hôm nay

Giá BarnBridge (BOND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.03364118, biến động 0.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOND sang USD là $ 0.03364118 mỗi BOND.

BarnBridge hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 336,425, với nguồn cung lưu hành 10.00M BOND. Trong vòng 24 giờ qua, BOND được giao dịch trong khoảng từ $ 0.03361151 (thấp) đến $ 0.03364337 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 185.69, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01202086.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOND biến động -0.00% trong giờ qua và -4.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 12.18.

Thông tin thị trường BarnBridge (BOND)

Vốn hóa thị trường $ 336.43K$ 336.43K $ 336.43K Khối lượng (24H) $ 12.18$ 12.18 $ 12.18 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 336.43K$ 336.43K $ 336.43K Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BarnBridge là $ 336.43K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 12.18. Nguồn cung lưu hành của BOND là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 336.43K.