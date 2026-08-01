Giá ANDY ETH hôm nay

Giá ANDY ETH (ANDY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.54% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ANDY sang USD là $ 0 mỗi ANDY.

ANDY ETH hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,410,876, với nguồn cung lưu hành 1.00T ANDY. Trong vòng 24 giờ qua, ANDY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANDY biến động -0.02% trong giờ qua và -1.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ANDY ETH (ANDY)

Vốn hóa thị trường $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Nguồn cung lưu thông 1.00T 1.00T 1.00T Tổng cung 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANDY ETH là $ 5.41M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANDY là 1.00T, với tổng nguồn cung là 1000000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.41M.