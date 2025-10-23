Thông tin giá theo USD của ABSCHAD (CHAD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -4.42% Biến động giá (7 ngày) -13.63% Biến động giá (7 ngày) -13.63%

Giá thời gian thực của ABSCHAD (CHAD) là --. Trong 24 giờ qua, CHAD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CHAD là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHAD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -4.42% trong 24 giờ và -13.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ABSCHAD (CHAD)

Vốn hóa thị trường $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.39K$ 38.39K $ 38.39K Nguồn cung lưu thông 992.05M 992.05M 992.05M Tổng cung 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694 992,051,477.3167694

Vốn hoá thị trường hiện tại của ABSCHAD là $ 38.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CHAD là 992.05M, với tổng nguồn cung là 992051477.3167694. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.39K.