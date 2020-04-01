Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Trust Wallet, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Trust Wallet, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về TWT

Thông tin giá TWT

TWT là gì

Website chính thức TWT

Tokenomics của TWT

Dự báo giá TWT

Lịch sử TWT

Hướng dẫn mua TWT

Chuyển đổi TWT sang fiat

TWT Spot

TWT USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Trust Wallet (TWT) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Trust Wallet (TWT) hôm nay

Trang Phân tích Trust Wallet cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của TWT. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Trust Wallet bên dưới.

Biến động giá Trust Wallet (TWT)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.3927--+2.90%+12.84%-22.99%
Tìm hiểu thêm về giá Trust Wallet

Chỉ báo kỹ thuật Trust Wallet

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Trust Wallet trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Bán mạnh
Bán 13
Trung lập 12
Mua 1
Đường trung bình động:Bán mạnhBán 9Trung lập 5Mua 0
Chỉ báo kỹ thuật:Trung lậpBán 4Trung lập 7Mua 1
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.3913
0.3912
R2
0.3912
0.3912
R1
0.3912
0.3912
PP
0.3911
0.3911
S1
0.3911
0.3911
S2
0.391
0.3911
S3
0.391
0.391

Tín hiệu thị trường Trust Wallet

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.22M
$3.45 M
$3.67 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
-0.05M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.16 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.21 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
-0.05M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.41 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.46 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Trust Wallet

Dòng tiền ròng vàoGiá TWTUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.02 M0.39
2026-08-08-$0.03 M0.40
2026-08-07$0.22 M0.39
2026-08-06$0.09 M0.37
2026-08-05-$0.04 M0.36

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Trust Wallet

Giao dịch thị trường Trust Wallet (TWT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Trust Wallet theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TWT/USDT
$0.3927
$0.3927$0.3927
+0.10%
222.40K (USDT)
TWT/USDC
$0.3922
$0.3922$0.3922
0.00%
136.50K (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán TWT sang USD

Số lượng

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0.3927 USD