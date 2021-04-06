Phân tích kỹ thuật Alien Worlds Trilium (TLM) hôm nay Trang Phân tích Alien Worlds Trilium cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của TLM. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Alien Worlds Trilium bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Alien Worlds Trilium (TLM) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $0.0016064 -- -4.82% -18.02% -20.56%

Chỉ báo kỹ thuật Alien Worlds Trilium

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Alien Worlds Trilium trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán Bán 14 Trung lập 6 Mua 6 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 12 Trung lập 2 Mua 0 Chỉ báo kỹ thuật : Mua Bán 2 Trung lập 4 Mua 6 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 0.001605 0.001605 R2 0.001605 0.001604 R1 0.001604 0.001604 PP 0.001604 0.001604 S1 0.001603 0.001603 S2 0.001603 0.001603 S3 0.001602 0.001603

Tín hiệu thị trường Alien Worlds Trilium Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại -0.90M $13.33 M $14.23 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày -0.01M Hoạt động mua trong 3 ngày $0.31 M Hoạt động bán trong 3 ngày $0.32 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày 0.00M Hoạt động mua trong 7 ngày $0.91 M Hoạt động bán trong 7 ngày $0.91 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Alien Worlds Trilium Dòng tiền ròng vào Giá TLMUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 -$0.12 M 0.00 2026-08-08 $0.13 M 0.00 2026-08-07 -$0.04 M 0.00 2026-08-06 -$0.13 M 0.00 2026-08-05 $0.06 M 0.00 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Alien Worlds Trilium (TLM) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Alien Worlds Trilium theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ TLM / USDT $0.0016064 $0.0016064 $0.0016064 -2.23% 44.70M (USDT) Giao dịch ngay TLM / USDC $0.001604 $0.001604 $0.001604 -2.26% 32.94M (USDT) Giao dịch ngay