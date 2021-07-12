Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Smooth Love Potion, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!Phân tích nâng cao của MEXC AI cung cấp cập nhật hàng ngày về Smooth Love Potion, bao gồm phân tích kỹ thuật và cơ hội đầu tư. Nhận ngay thông tin mới nhất hàng ngày!

Tìm hiểu thêm về SLP

Thông tin giá SLP

SLP là gì

Whitepaper SLP

Website chính thức SLP

Tokenomics của SLP

Dự báo giá SLP

Lịch sử SLP

Hướng dẫn mua SLP

Chuyển đổi SLP sang fiat

SLP Spot

SLP USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Phân tích kỹ thuật Smooth Love Potion (SLP) hôm nay

Phân tích kỹ thuật Smooth Love Potion (SLP) hôm nay

Trang Phân tích Smooth Love Potion cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của SLP. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Smooth Love Potion bên dưới.

Biến động giá Smooth Love Potion (SLP)

Giá hiện tại24 giờ7 ngày30 ngày90 ngày
$0.0005616--+7.81%+7.23%-27.55%
Tìm hiểu thêm về giá Smooth Love Potion

Chỉ báo kỹ thuật Smooth Love Potion

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Smooth Love Potion trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

Bán mạnhBánTrung lậpMuaMua mạnh
Mua
Bán 5
Trung lập 6
Mua 15
Đường trung bình động:MuaBán 3Trung lập 2Mua 9
Chỉ báo kỹ thuật:MuaBán 2Trung lập 4Mua 6
Tên
Cổ điển
Fibonacci
R3
0.0005614
0.0005611
R2
0.0005611
0.000561
R1
0.000561
0.0005609
PP
0.0005607
0.0005607
S1
0.0005606
0.0005606
S2
0.0005603
0.0005605
S3
0.0005602
0.0005603

Tín hiệu thị trường Smooth Love Potion

Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại
-0.64M
$9.23 M
$9.87 M
Lệnh mua đang chờ (USDT)
Lệnh bán đang chờ (USDT)
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 3 ngày
$0.03 M
Hoạt động bán trong 3 ngày
$0.03 M
Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày
0.00M
Hoạt động mua trong 7 ngày
$0.05 M
Hoạt động bán trong 7 ngày
$0.05 M

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Dòng vốn Smooth Love Potion

Dòng tiền ròng vàoGiá SLPUSDT
Lịch sửDòng tiền ròng vàoGiá
2026-08-09-$0.03 M0.00
2026-08-08$0.03 M0.00
2026-08-07$0.02 M0.00
2026-08-06$0.01 M0.00
2026-08-05$0.00 M0.00

Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Khám phá thêm về Smooth Love Potion

Giao dịch thị trường Smooth Love Potion (SLP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Smooth Love Potion theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SLP/USDT
$0.0005616
$0.0005616$0.0005616
-4.00%
111.47M (USDT)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ chuyên môn nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Tính toán SLP sang USD

Số lượng

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.0005616 USD