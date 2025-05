RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Tên tokenRARE

Xếp hạngNo.549

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)1.09%

Nguồn cung lưu hành834,882,411.6752108

Nguồn cung tối đa1,000,000,000

Tổng cung1,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành0.8348%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất3.7891566628107833,2021-10-11

Giá thấp nhất0.04631580336761331,2025-03-04

Blockchain công khaiETH

Giới thiệuSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Lĩnh vực

Truyền thông xã hội

etfindex:mc_etfindex_sourceTuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu được cung cấp bởi cmc và không được xem là lời khuyên đầu tư.