Giá Black Mirror theo thời gian thực hôm nay là 0.009508 USD. Theo dõi cập nhật giá MIRROR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MIRROR dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Black Mirror theo thời gian thực hôm nay là 0.009508 USD. Theo dõi cập nhật giá MIRROR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MIRROR dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Black Mirror

Giá Black Mirror(MIRROR)

Giá theo thời gian thực 1 MIRROR sang USD

$0.009508
$0.009508$0.009508
-2.97%1D
USD
Biểu đồ giá Black Mirror (MIRROR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:08:10 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Black Mirror (MIRROR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.009495
$ 0.009495$ 0.009495
Thấp nhất 24H
$ 0.010786
$ 0.010786$ 0.010786
Cao nhất 24H

$ 0.009495
$ 0.009495$ 0.009495

$ 0.010786
$ 0.010786$ 0.010786

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.009267082984221365
$ 0.009267082984221365$ 0.009267082984221365

-3.59%

-2.97%

-4.35%

-4.35%

Giá thời gian thực của Black Mirror (MIRROR) là $ 0.009508. Trong 24 giờ qua, MIRROR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.009495 và cao nhất là $ 0.010786, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MIRROR là $ 0.08619121021102388, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.009267082984221365.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIRROR đã biến động -3.59% trong 1 giờ qua, -2.97% trong 24 giờ và -4.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Black Mirror (MIRROR)

No.2175

$ 912.55K
$ 912.55K$ 912.55K

$ 99.68K
$ 99.68K$ 99.68K

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Black Mirror là $ 912.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 99.68K. Nguồn cung lưu hành của MIRROR là 95.98M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.51M.

Lịch sử giá theo USD của Black Mirror (MIRROR)

Theo dõi biến động giá của Black Mirror trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00029103-2.97%
30 ngày$ -0.022592-70.39%
60 ngày$ -0.010492-52.46%
90 ngày$ -0.010492-52.46%
Biến động giá Black Mirror hôm nay

Hôm nay, MIRROR đã biến động $ -0.00029103 (-2.97%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Black Mirror trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.022592 (-70.39%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Black Mirror trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MIRROR đã biến động $ -0.010492 (-52.46%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Black Mirror trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.010492 (-52.46%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Black Mirror (MIRROR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Black Mirror.

Black Mirror (MIRROR) là gì

Bản mở rộng chính thức trên chuỗi của vũ trụ Black Mirror - chuyển hoá loạt phim truyền hình mang tính biểu tượng này thành một hệ sinh thái giải trí tương tác do cộng đồng sở hữu, định hình và thúc đẩy.

Black Mirror đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Black Mirror một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MIRROR để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Black Mirror trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Black Mirror trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Black Mirror (USD)

Black Mirror (MIRROR) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Black Mirror (MIRROR) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Black Mirror.

Xem ngay dự đoán giá Black Mirror!

Tokenomics của Black Mirror (MIRROR)

Hiểu rõ tokenomics của Black Mirror (MIRROR) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MIRROR ngay!

Cách mua Black Mirror (MIRROR)

Bạn đang tìm cách mua Black Mirror? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Black Mirror trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MIRROR/Tiền tệ địa phương

1 Black Mirror (MIRROR) sang VND
250.20302
1 Black Mirror (MIRROR) sang AUD
A$0.01464232
1 Black Mirror (MIRROR) sang GBP
0.00703592
1 Black Mirror (MIRROR) sang EUR
0.00817688
1 Black Mirror (MIRROR) sang USD
$0.009508
1 Black Mirror (MIRROR) sang MYR
RM0.04021884
1 Black Mirror (MIRROR) sang TRY
0.39914584
1 Black Mirror (MIRROR) sang JPY
¥1.445216
1 Black Mirror (MIRROR) sang ARS
ARS$13.86000176
1 Black Mirror (MIRROR) sang RUB
0.77480692
1 Black Mirror (MIRROR) sang INR
0.8348024
1 Black Mirror (MIRROR) sang IDR
Rp158.46660328
1 Black Mirror (MIRROR) sang PHP
0.55602784
1 Black Mirror (MIRROR) sang EGP
￡E.0.45220048
1 Black Mirror (MIRROR) sang BRL
R$0.0513432
1 Black Mirror (MIRROR) sang CAD
C$0.01321612
1 Black Mirror (MIRROR) sang BDT
1.15978584
1 Black Mirror (MIRROR) sang NGN
13.90050584
1 Black Mirror (MIRROR) sang COP
$36.9961034
1 Black Mirror (MIRROR) sang ZAR
R.0.16572444
1 Black Mirror (MIRROR) sang UAH
0.39619836
1 Black Mirror (MIRROR) sang TZS
T.Sh.23.59296104
1 Black Mirror (MIRROR) sang VES
Bs1.99668
1 Black Mirror (MIRROR) sang CLP
$9.0326
1 Black Mirror (MIRROR) sang PKR
Rs2.6850592
1 Black Mirror (MIRROR) sang KZT
5.11178604
1 Black Mirror (MIRROR) sang THB
฿0.31195748
1 Black Mirror (MIRROR) sang TWD
NT$0.29246608
1 Black Mirror (MIRROR) sang AED
د.إ0.03489436
1 Black Mirror (MIRROR) sang CHF
Fr0.00751132
1 Black Mirror (MIRROR) sang HKD
HK$0.07387716
1 Black Mirror (MIRROR) sang AMD
֏3.63034456
1 Black Mirror (MIRROR) sang MAD
.د.م0.08775884
1 Black Mirror (MIRROR) sang MXN
$0.17523244
1 Black Mirror (MIRROR) sang SAR
ريال0.035655
1 Black Mirror (MIRROR) sang ETB
Br1.42933764
1 Black Mirror (MIRROR) sang KES
KSh1.22472548
1 Black Mirror (MIRROR) sang JOD
د.أ0.006741172
1 Black Mirror (MIRROR) sang PLN
0.03460912
1 Black Mirror (MIRROR) sang RON
лв0.04164504
1 Black Mirror (MIRROR) sang SEK
kr0.08947028
1 Black Mirror (MIRROR) sang BGN
лв0.01597344
1 Black Mirror (MIRROR) sang HUF
Ft3.19059956
1 Black Mirror (MIRROR) sang CZK
0.19909752
1 Black Mirror (MIRROR) sang KWD
د.ك0.002909448
1 Black Mirror (MIRROR) sang ILS
0.03128132
1 Black Mirror (MIRROR) sang BOB
Bs0.06551012
1 Black Mirror (MIRROR) sang AZN
0.0161636
1 Black Mirror (MIRROR) sang TJS
SM0.0874736
1 Black Mirror (MIRROR) sang GEL
0.0256716
1 Black Mirror (MIRROR) sang AOA
Kz8.69896428
1 Black Mirror (MIRROR) sang BHD
.د.ب0.003584516
1 Black Mirror (MIRROR) sang BMD
$0.009508
1 Black Mirror (MIRROR) sang DKK
kr0.06113644
1 Black Mirror (MIRROR) sang HNL
L0.24901452
1 Black Mirror (MIRROR) sang MUR
0.43223368
1 Black Mirror (MIRROR) sang NAD
$0.1659146
1 Black Mirror (MIRROR) sang NOK
kr0.09527016
1 Black Mirror (MIRROR) sang NZD
$0.01654392
1 Black Mirror (MIRROR) sang PAB
B/.0.009508
1 Black Mirror (MIRROR) sang PGK
K0.03983852
1 Black Mirror (MIRROR) sang QAR
ر.ق0.03460912
1 Black Mirror (MIRROR) sang RSD
дин.0.96059324
1 Black Mirror (MIRROR) sang UZS
soʻm114.55419052
1 Black Mirror (MIRROR) sang ALL
L0.79135084
1 Black Mirror (MIRROR) sang ANG
ƒ0.01701932
1 Black Mirror (MIRROR) sang AWG
ƒ0.0171144
1 Black Mirror (MIRROR) sang BBD
$0.019016
1 Black Mirror (MIRROR) sang BAM
KM0.01597344
1 Black Mirror (MIRROR) sang BIF
Fr27.963028
1 Black Mirror (MIRROR) sang BND
$0.01226532
1 Black Mirror (MIRROR) sang BSD
$0.009508
1 Black Mirror (MIRROR) sang JMD
$1.52517828
1 Black Mirror (MIRROR) sang KHR
38.338633
1 Black Mirror (MIRROR) sang KMF
Fr4.031392
1 Black Mirror (MIRROR) sang LAK
206.69564804
1 Black Mirror (MIRROR) sang LKR
රු2.87683556
1 Black Mirror (MIRROR) sang MDL
L0.16125568
1 Black Mirror (MIRROR) sang MGA
Ar42.6367244
1 Black Mirror (MIRROR) sang MOP
P0.07587384
1 Black Mirror (MIRROR) sang MVR
0.1454724
1 Black Mirror (MIRROR) sang MWK
MK16.4783148
1 Black Mirror (MIRROR) sang MZN
MT0.6075612
1 Black Mirror (MIRROR) sang NPR
रु1.33178556
1 Black Mirror (MIRROR) sang PYG
66.955336
1 Black Mirror (MIRROR) sang RWF
Fr13.777092
1 Black Mirror (MIRROR) sang SBD
$0.07825084
1 Black Mirror (MIRROR) sang SCR
0.12892848
1 Black Mirror (MIRROR) sang SRD
$0.37689712
1 Black Mirror (MIRROR) sang SVC
$0.08290976
1 Black Mirror (MIRROR) sang SZL
L0.1659146
1 Black Mirror (MIRROR) sang TMT
m0.03337308
1 Black Mirror (MIRROR) sang TND
د.ت0.027915488
1 Black Mirror (MIRROR) sang TTD
$0.06436916
1 Black Mirror (MIRROR) sang UGX
Sh33.125872
1 Black Mirror (MIRROR) sang XAF
Fr5.37202
1 Black Mirror (MIRROR) sang XCD
$0.0256716
1 Black Mirror (MIRROR) sang XOF
Fr5.37202
1 Black Mirror (MIRROR) sang XPF
Fr0.969816
1 Black Mirror (MIRROR) sang BWP
P0.13624964
1 Black Mirror (MIRROR) sang BZD
$0.019016
1 Black Mirror (MIRROR) sang CVE
$0.90259444
1 Black Mirror (MIRROR) sang DJF
Fr1.682916
1 Black Mirror (MIRROR) sang DOP
$0.60442356
1 Black Mirror (MIRROR) sang DZD
د.ج1.24069892
1 Black Mirror (MIRROR) sang FJD
$0.0218684
1 Black Mirror (MIRROR) sang GNF
Fr82.67206
1 Black Mirror (MIRROR) sang GTQ
Q0.07264112
1 Black Mirror (MIRROR) sang GYD
$1.98412944
1 Black Mirror (MIRROR) sang ISK
kr1.159976

Nguồn Black Mirror

Để hiểu thêm về Black Mirror, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Black Mirror
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Black Mirror

Hôm nay giá của Black Mirror (MIRROR) là bao nhiêu?
Giá MIRROR theo thời gian thực bằng USD là 0.009508 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MIRROR sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MIRROR sang USD là $ 0.009508. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Black Mirror là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MIRROR là $ 912.55K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MIRROR là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MIRROR là 95.98M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MIRROR là bao nhiêu?
MIRROR đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.08619121021102388 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MIRROR là bao nhiêu?
MIRROR từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.009267082984221365 USD.
Khối lượng giao dịch của MIRROR là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MIRROR là $ 99.68K USD.
MIRROR có tăng giá trong năm nay không?
MIRROR có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MIRROR để xem phân tích chi tiết hơn.
