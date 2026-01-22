Giá Mia Ko hôm nay

Giá Mia Ko (MIA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.003502, biến động 2.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MIA sang USD là $ 0.003502 mỗi MIA.

Mia Ko hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MIA. Trong vòng 24 giờ qua, MIA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.002649 (thấp) đến $ 0.003897 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIA biến động +4.50% trong giờ qua và -5.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 54.60K.

Thông tin thị trường Mia Ko (MIA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mia Ko là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.60K. Nguồn cung lưu hành của MIA là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.