Phân tích kỹ thuật Litecoin (LTC) hôm nay Trang Phân tích Litecoin cung cấp nhận định do AI tạo ra về hiệu suất hàng ngày, xu hướng giá và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng của LTC. Trang này trình bày các biến động thị trường tiềm năng, cơ hội giao dịch và các mô hình kỹ thuật đáng chú ý. Tìm hiểu thêm về phân tích Litecoin bên dưới. Đăng ký

Biến động giá Litecoin (LTC) Giá hiện tại 24 giờ 7 ngày 30 ngày 90 ngày $46.21 -- +3.30% +3.72% -21.70%

AI phân tích Litecoin hàng ngày Phân tích LTC 2026-07-29 Phân tích LTC 2026-07-28 Phân tích Litecoin 2026-07-29 Tỷ lệ phí funding hợp đồng chuyển sang dương : Tỷ lệ phí funding hợp đồng LTC là 0,0031%, cho thấy tâm lý phe mua đang chiếm ưu thế, chi phí vốn tăng lên, có thể báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, gây áp lực giảm giá LTC.

: Tỷ lệ phí funding hợp đồng LTC là 0,0031%, cho thấy tâm lý phe mua đang chiếm ưu thế, chi phí vốn tăng lên, có thể báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, gây áp lực giảm giá LTC. Tâm lý thị trường hoảng loạn cực độ : Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường ở mức 28, nằm trong vùng hoảng loạn cực độ, khẩu vị rủi ro của thị trường giảm sút, thanh khoản cạn kiệt, tạo yếu tố tiêu cực cho giá LTC.

: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường ở mức 28, nằm trong vùng hoảng loạn cực độ, khẩu vị rủi ro của thị trường giảm sút, thanh khoản cạn kiệt, tạo yếu tố tiêu cực cho giá LTC. Dòng tiền ròng vào biến động mạnh: Dòng tiền của LTC trong vài ngày qua có biến động lớn, dòng tiền ròng vào không ổn định, sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng tiền lớn đã kìm hãm động lực tăng giá của LTC. Tỷ lệ phí funding hợp đồng chuyển sang dương : Tỷ lệ phí funding hợp đồng LTC là 0,0031%, cho thấy tâm lý phe mua đang chiếm ưu thế, chi phí vốn tăng lên, có thể báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, gây áp lực giảm giá LTC.

: Tỷ lệ phí funding hợp đồng LTC là 0,0031%, cho thấy tâm lý phe mua đang chiếm ưu thế, chi phí vốn tăng lên, có thể báo hiệu rủi ro điều chỉnh ngắn hạn, gây áp lực giảm giá LTC. Tâm lý thị trường hoảng loạn cực độ : Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường ở mức 28, nằm trong vùng hoảng loạn cực độ, khẩu vị rủi ro của thị trường giảm sút, thanh khoản cạn kiệt, tạo yếu tố tiêu cực cho giá LTC.

: Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của thị trường ở mức 28, nằm trong vùng hoảng loạn cực độ, khẩu vị rủi ro của thị trường giảm sút, thanh khoản cạn kiệt, tạo yếu tố tiêu cực cho giá LTC. Dòng tiền ròng vào biến động mạnh: Dòng tiền của LTC trong vài ngày qua có biến động lớn, dòng tiền ròng vào không ổn định, sự phân hóa rõ rệt giữa các dòng tiền lớn đã kìm hãm động lực tăng giá của LTC. Phân tích Litecoin 2026-07-28 Dòng vốn tiếp tục chảy ra : Trong 7 ngày qua, LTC ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra trong 6 ngày, với mức chảy ra ròng khoảng 116.000 USDT trong 24 giờ gần nhất, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường khá mạnh, gây áp lực lên giá đồng coin.

: Trong 7 ngày qua, LTC ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra trong 6 ngày, với mức chảy ra ròng khoảng 116.000 USDT trong 24 giờ gần nhất, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường khá mạnh, gây áp lực lên giá đồng coin. Phân kỳ tỷ lệ Long/Short : Mặc dù tỷ lệ vị thế Long/Short của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao trên 5,3, phản ánh tâm lý cực kỳ lạc quan, nhưng tỷ lệ này ở các tài khoản chuyên nghiệp đã giảm mạnh từ 5,6 xuống còn 2,3, cho thấy các ông lớn đang đóng vị thế Long hoặc mở vị thế Short, khiến giá coin đối mặt với nguy cơ điều chỉnh.

: Mặc dù tỷ lệ vị thế Long/Short của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao trên 5,3, phản ánh tâm lý cực kỳ lạc quan, nhưng tỷ lệ này ở các tài khoản chuyên nghiệp đã giảm mạnh từ 5,6 xuống còn 2,3, cho thấy các ông lớn đang đóng vị thế Long hoặc mở vị thế Short, khiến giá coin đối mặt với nguy cơ điều chỉnh. Phân tích kỹ thuật suy yếu: Chỉ báo KDJ trên khung thời gian 4 giờ và khung ngày của LTC đã hình thành điểm cắt chết hướng xuống, giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của đường trung bình động ngắn hạn, cấu trúc kỹ thuật nghiêng về xu hướng giảm; kết hợp với Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 28 (Cực kỳ sợ hãi), xu hướng ngắn hạn chịu nhiều áp lực. Dòng vốn tiếp tục chảy ra : Trong 7 ngày qua, LTC ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra trong 6 ngày, với mức chảy ra ròng khoảng 116.000 USDT trong 24 giờ gần nhất, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường khá mạnh, gây áp lực lên giá đồng coin.

: Trong 7 ngày qua, LTC ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra trong 6 ngày, với mức chảy ra ròng khoảng 116.000 USDT trong 24 giờ gần nhất, cho thấy xu hướng rút vốn khỏi thị trường khá mạnh, gây áp lực lên giá đồng coin. Phân kỳ tỷ lệ Long/Short : Mặc dù tỷ lệ vị thế Long/Short của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao trên 5,3, phản ánh tâm lý cực kỳ lạc quan, nhưng tỷ lệ này ở các tài khoản chuyên nghiệp đã giảm mạnh từ 5,6 xuống còn 2,3, cho thấy các ông lớn đang đóng vị thế Long hoặc mở vị thế Short, khiến giá coin đối mặt với nguy cơ điều chỉnh.

: Mặc dù tỷ lệ vị thế Long/Short của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao trên 5,3, phản ánh tâm lý cực kỳ lạc quan, nhưng tỷ lệ này ở các tài khoản chuyên nghiệp đã giảm mạnh từ 5,6 xuống còn 2,3, cho thấy các ông lớn đang đóng vị thế Long hoặc mở vị thế Short, khiến giá coin đối mặt với nguy cơ điều chỉnh. Phân tích kỹ thuật suy yếu: Chỉ báo KDJ trên khung thời gian 4 giờ và khung ngày của LTC đã hình thành điểm cắt chết hướng xuống, giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của đường trung bình động ngắn hạn, cấu trúc kỹ thuật nghiêng về xu hướng giảm; kết hợp với Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 28 (Cực kỳ sợ hãi), xu hướng ngắn hạn chịu nhiều áp lực.

Chỉ báo kỹ thuật Litecoin

Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá và các chỉ báo phổ biến để hiểu xu hướng và động lượng. Bên dưới là chụp nhanh tự động của Litecoin trên nhiều khung thời gian, tóm tắt xu hướng kỹ thuật hiện tại và những tín hiệu tiếp theo từ biểu đồ. Đây là phân tích kỹ thuật - không phải dự báo được đảm bảo, vui lòng tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.

1 phút 5 phút 15 phút 30 phút 1 giờ 4 giờ 8 giờ 1 ngày 1 tuần Bán mạnh Bán Trung lập Mua Mua mạnh Bán mạnh Bán 22 Trung lập 1 Mua 3 Đường trung bình động : Bán mạnh Bán 14 Trung lập 0 Mua 0 Chỉ báo kỹ thuật : Bán Bán 8 Trung lập 1 Mua 3 Điểm xoay Đường trung bình động Chỉ báo kỹ thuật Tên Cổ điển Fibonacci R3 46.1966 46.1933 R2 46.1933 46.1895 R1 46.1866 46.1871 PP 46.1833 46.1833 S1 46.1766 46.1795 S2 46.1733 46.1771 S3 46.1666 46.1733

Tín hiệu thị trường Litecoin Khối lượng lệnh chờ ròng hiện tại 0.06M $55.46 M $55.40 M Lệnh mua đang chờ (USDT) Lệnh bán đang chờ (USDT) Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 3 ngày 0.33M Hoạt động mua trong 3 ngày $8.28 M Hoạt động bán trong 3 ngày $7.95 M Chênh lệch hoạt động mua-bán trong 7 ngày -0.81M Hoạt động mua trong 7 ngày $21.84 M Hoạt động bán trong 7 ngày $22.65 M Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư. Dòng vốn Litecoin Dòng tiền ròng vào Giá LTCUSDT Lịch sử Dòng tiền ròng vào Giá 2026-08-09 $0.72 M 46.27 2026-08-08 -$0.22 M 45.89 2026-08-07 $0.43 M 45.97 2026-08-06 -$0.14 M 45.72 2026-08-05 $0.09 M 45.03 Dữ liệu trên được tổng hợp từ thông tin thị trường công khai và chỉ mang tính tham khảo. MEXC không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đầu tư.

Giao dịch thị trường Litecoin (LTC) trên MEXC Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Litecoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp. Cặp giao dịch Giá Biến động 24 giờ Khối lượng 24 giờ LTC / USDT $46.21 $46.21 $46.21 +0.67% 32.88K (USDT) Giao dịch ngay LTC / USDC $46.18 $46.18 $46.18 +0.58% 1.03K (USDT) Giao dịch ngay LTC / BTC $0.0007119 $0.0007119 $0.0007119 +0.99% 196.99 (USDT) Giao dịch ngay LTC / USD1 $46.22 $46.22 $46.22 +0.74% 1.24K (USDT) Giao dịch ngay